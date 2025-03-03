Только не сейчас: Макрон заявил, что в ближайшее время европейских войск на Украине не будет Европейские военнослужащие не будут направлены на Украину в ближайшее время.
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Только не сейчас: Макрон заявил, что в ближайшее время европейских войск на Украине не будет Европейские военнослужащие не будут направлены на Украину в ближайшее время.
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