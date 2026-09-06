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Царьград

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Иран впервые испытал противокорабельную ракету над авианосцем США

Иран впервые испытал противокорабельную ракету над авианосцем США

Тегеран подтвердил пуск нового боеприпаса в непосредственной близости от американского корабля.Иран провел первое испытание новой противокорабельной ракеты в воздушном пространстве непосредственно над американским авианосцем.

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