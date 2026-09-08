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В Египте нашли гробницу судьи с цветными сценами сельской жизни

В Египте нашли гробницу судьи с цветными сценами сельской жизни

Археологи обнаружили в египетском некрополе Саккара гробницу высокопоставленного чиновника Юнмина и его отца Ити, которой около 4400 лет.

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