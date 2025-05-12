Китай открыто бьёт по Киеву. США предъявили Зеленскому ультиматум. "Львы" Кима на подходе - Путин переиграл Запад, ответив на предъявленное требование прекратить огонь с 12 мая на 30 дней.
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