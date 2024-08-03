Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Бишкек обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

Бишкек обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

В Бишкеке состоялась встреча нового посла РФ в Киргизии Сергея Вакунова (экс-референт Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами) с замглавы киргизского МИД Алмазом Имангазиевым.

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Комментарии
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В К
Это Россия твари, а не проходной двор! Обеспокоены они, вас здесь не ждут!
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4 час.
YYYYYYY XXXXXXX
послать этих кирагрызов НАХ и ХВЖ им , а не Россия!
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3 час.
Поля Русс
Имангазиев ВЫСКАЗАЛ ПРИТЕНЗИЮ??? ЕЩЕ ЧЕГО??? НАХЛЕБНИКИ, СИДЯТ НА НАШЕЙ ШЕЕ . ТАК ЕЩЕ ПРИЕЗЖАЯ К НАМ ГАДЯТ...ТВАРИЗМ...ГНАТЬ ЭТИХ КЫРГЫЗОВ ПОД ЖОПУ , А ИХ ШАНТАЖ - ПОСЫЛАТЬ НА Х...
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1 час.

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