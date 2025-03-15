S7 обсуждает переход из находящегося в сложном положении Домодеводово в другой аэропорт

Авиакомпания S7 обсуждает условия перехода из аэропорта Домодедово во Внуково или Шереметьево. Представители отрасли указывают, что это может ухудшить финансовое положение и без того находящейся в тяжелом положении в результате известных обстоятельств воздушной гавани, и на фоне иска Генпрокуратуры у нее может просто не хватить средств для расчета по обязательствам.