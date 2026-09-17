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Мировое обозрение

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«Главная головная боль»: В РСПП объяснили, кого сильнее затронут «адские санкции» США

«Главная головная боль»: В РСПП объяснили, кого сильнее затронут «адские санкции» США

Новый американский законопроект о санкциях и пошлинах против России, получивший неофициальное название «адские санкции», в первую очередь ударит не по российским компаниям, а по их зарубежным партнёрам.

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