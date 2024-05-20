Мы помним... ´Бобруйскагромаш´ помнит

Сегодня - один из самых важных праздников в истории страны - ДЕНЬ ПОБЕДЫ!Для жителей нашей Республики это не только праздничный день, но и день памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и подпольщикам - всем, кто приближал Победу.
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