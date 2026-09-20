Самый популярный бензиновый автомобиль Китая — Geely Atlas — станет лучше. 24 сентября представят Geely Atlas L: 313 л.с. и расход всего 4,67 л/100 км

На этот раз будет выбор между обычным бензиновым мотором и гибридной системой Geely объявила дату премьеры обновленного Atlas L (в Китае он называется Boyue L) — кроссовер представят 24 сентября.
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