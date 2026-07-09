ИИ-модели для прогноза инсульта могли обучаться на сомнительных данных

Новое исследование учёных Квинслендского технологического университета (QUT) и Австралийского центра инноваций в здравоохранении (AusHSI), опубликованное в BMC Medicine, ставит под угрозу доверие к целому пласту медицинских ИИ-разработок: сотни работ по прогнозированию инсульта и диабета могут опираться на данные, происхождение которых невозможно проверить.