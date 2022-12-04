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Большинство пользователей Twitter выступили за помилование Ассанжа и Сноудена

Большинство пользователей Twitter выступили за помилование Ассанжа и Сноудена

Миллиардер Илон Маск проводит новый опрос среди пользователей соцсети Twitter. Он спросил их о том, стоит ли помиловать основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

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