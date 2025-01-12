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Путин попросил прокуратуру держать под контролем вопрос выплат участникам СВО

Путин попросил прокуратуру держать под контролем вопрос выплат участникам СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил прокуратуру держать под постоянным контролем вопрос предоставления положенных льгот и выплат участникам специальной военной операции (СВО), обеспечения социальных гарантий для их семей.

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