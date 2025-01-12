Путин попросил прокуратуру держать под контролем вопрос выплат участникам СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил прокуратуру держать под постоянным контролем вопрос предоставления положенных льгот и выплат участникам специальной военной операции (СВО), обеспечения социальных гарантий для их семей.
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