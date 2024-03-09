Астронавты NASA назвали Гагарина человеком, изменившим цивилизацию

ТАСС/Валентин Мастюков Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвали Юрия Гагарина человеком, который своим полетом в космос навсегда изменил цивилизацию.
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