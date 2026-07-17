Михаил Светов заверил, что у признанной иноагентом Либертарианской партии России не было иностранного финансирования

По словам политика, теперь российское гражданское общество станет еще больше зависеть от зарубежных фондовОдин из лидеров либертарианского движения в РФ Михаил Светов (иноагент) прокомментировал Daily Storm признание незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) иноагентами.