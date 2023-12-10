Вот так “гости”! Шаурма в Армении оказалась небезопасной

В ресторане популярной армянской сети провели проверку и пришли к не самым приятным для потребителя выводамОдин из ресторанов сети “Карас” в Ереване был закрыт после того, как Инспекционный орган безопасности продуктов питания Армении осуществил в нём детальные проверки.