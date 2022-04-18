Наша трагичная реальность: "Родину-мать" оскорбили в центре Москвы

В московском Гостином дворе прошло диковинное по нынешним временам мероприятие. Выставка-ярмарка "Арт-Москва" объединила классическую живопись, малые скульптурные формы, предметы антиквариата, произведения авангарда и "актуальное искусство".
В московском Гостином дворе прошло диковинное по нынешним временам мероприятие. Выставка-ярмарка "Арт-Москва" объединила классическую живопись, малые скульптурные формы, предметы антиквариата, произведения авангарда и "актуальное искусство".
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