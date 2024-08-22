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The New York Times: власти Германии оказались под давлением из-за поддержки Киева

The New York Times: власти Германии оказались под давлением из-за поддержки Киева

Немецкое правительство столкнулось с растущим давлением внутри страны, пишет The New York Times. По данным журналистов, от канцлера ФРГ Олафа Шольца требуют отказаться от поддержки Киева и "активнее настаивать на переговорах", чтобы завершить конфликт на Украине.

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