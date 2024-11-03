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Неймар назвал белорусскую теннисистку королевой

Неймар назвал белорусскую теннисистку королевой

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии по футболу Неймар в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал совместную фотографию с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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