Неймар назвал белорусскую теннисистку королевой

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии по футболу Неймар в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал совместную фотографию с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.