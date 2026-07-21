Жизнь полна сюрпризов! 22 неожиданные находки, которые вызвали массу эмоций

Никогда не знаешь, когда найдешь настоящее сокровище: на раскопках где-то в исторической области или во время обычного ремонта у себя дома… В интернете существуют целые сообщества людей, способных подмечать такие маленькие сокровища.
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