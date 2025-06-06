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Первую сумку Hermès Birkin продадут на аукционе

Первую сумку Hermès Birkin продадут на аукционе

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги первую оригинальную сумку Hermès Birkin. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

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