Стало известно, сколько жителей Краснодара пополнят ряды армии этой весной

Стало известно, сколько жителей Краснодара пополнят ряды армии этой веснойЗа время весенней призывной кампании, которая продлится до 15 июля, ряды Вооружённых сил РФ пополнят более тысячи краснодарцев в возрасте от 18 до 30 лет.