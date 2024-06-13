Ограничения движения вводятся в Хорошевском с 17 июня

На участках 2-го Хорошевского проезда и ул. 5-я Магистральная с 17 июня ограничат движение. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ограничения вводятся в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.