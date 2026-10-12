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Газета.ру

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Иран счел недостаточным ответ США на условия Тегерана для старта переговоров

Иран счел недостаточным ответ США на условия Тегерана для старта переговоров

Иран считает ответ США для начала переговоров недостаточным, несмотря на то что Вашингтон согласился с частью требований Тегерана.

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