После того, как Пашинян "наехал" на Александра Лукашенко, обвинив его чуть ли не в организации войны Азербайджана против Армении, президент Белоруссии долго с этим товарищем церемониться не стал.
Путин: "Вы бы знали, как этот Пашинян заколебал"
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Э ...? А копать-то надо б глЫбже, а именно с ж/д-ЧП литерного поезда с Александром-3, что сократило срок его каденции. И в РИ после долгой паузы между войнами всё пошло-поехало не так, "шиворот навыворот, набекрень".(С) Зловещая Ходынская давка после аварийной коронации нового монарха, две войны незнаменитых, отречение, две каких-никаких р-революции и пр. лишили возможности РИ войти в 20-й век без великих потрясений, по-английски. ... И ненавистные до сих пор большевики оказались бы не у дел. Им Хо.
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4 час.
ТН
Татьяна Новикова
А подставлять Путина не гоже! Даже Лукашенко не имеет права такое рассказывать!
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4 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Вот интересно, а что же Путин про самого батьку думает и в «узких» кругах говорит? Мне почему-то кажется, что тоже много чего «хорошего» и не всегда с помощью нормативной лексики!😂
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1 час.
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