Путин: "Вы бы знали, как этот Пашинян заколебал"

Сергей Дмитриев

Э ...? А копать-то надо б глЫбже, а именно с ж/д-ЧП литерного поезда с Александром-3, что сократило срок его каденции. И в РИ после долгой паузы между войнами всё пошло-поехало не так, "шиворот навыворот, набекрень".(С) Зловещая Ходынская давка после аварийной коронации нового монарха, две войны незнаменитых, отречение, две каких-никаких р-революции и пр. лишили возможности РИ войти в 20-й век без великих потрясений, по-английски. ... И ненавистные до сих пор большевики оказались бы не у дел. Им Хо.