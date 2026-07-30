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Предпринимателям, пострадавшим от налетов ВСУ на склады WB, пообещали помощь

В Ленинградской области предпринимателям, чьи товары пострадали от пожаров на складах Wildberries, предоставят льготные займы на пополнение оборотных средств, чтобы они могли быстро восстановить запасы и не выпадать из рабочего процесса.

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