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ИА Регнум

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Iltalehti: жители Финляндии увидели необычное небесное явление

Iltalehti: жители Финляндии увидели необычное небесное явление

Жители Финляндии столкнулись с необычным небесным явлением. Об этом сообщила газета Iltalehti. / Источник: (cc)Anton Yankovyi«Наблюдения проводились в разных частях страны, включая Оривеси, Сомеро и Нокиа», — отмечается в публикации.

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