Глава МИД Виэйра заявил, что в Бразилии будут рады участию Путина в саммите G20

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра заявил, что власти страны будут рады участию президента России Владимира Путина в саммите Большой двадцатки (G20), который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре следующего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии