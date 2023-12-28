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Глава МИД Виэйра заявил, что в Бразилии будут рады участию Путина в саммите G20

Глава МИД Виэйра заявил, что в Бразилии будут рады участию Путина в саммите G20

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра заявил, что власти страны будут рады участию президента России Владимира Путина в саммите Большой двадцатки (G20), который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре следующего года.

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