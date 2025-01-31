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Закон, порядок, государство

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Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Противник скрывался в подвалах полуразрушенных домов одного из оставленных мирными жителями населенных пунктов, чтобы под покровом темноты предпринять попытку переправы на левый берег Днепра.

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