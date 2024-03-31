Торговая организация призвала своих членов не использовать тестовое изображение из Playboy

Фотография Лены Форсен (Сёдерберг) применяется в качестве эталонного изображения с 1970-х, но по недавнему заявлению американского Института инженеров электротехники и электроники (IEEE), это фото нарушает современный кодекс этики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии