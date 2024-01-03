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Кардиолог рассказал о причинах появления синдрома праздничного сердца

Кардиолог рассказал о причинах появления синдрома праздничного сердца

Нарушение сердечного ритма из-за употребления алкоголя называют синдромом праздничного сердца.Кардиолог рассказал о причинах появления синдрома праздничного сердца, когда из-за употребления алкоголя нарушается ритм сердца.

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