Депутаты ЛДПР внесут законопроект о полном запрете коллекторов в России

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым намерены внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, полностью запрещающий деятельность коллекторских агентств в России, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии