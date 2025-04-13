Депутаты ЛДПР внесут законопроект о полном запрете коллекторов в России

Новости внутренней и внешней политики в России

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым намерены внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, полностью запрещающий деятельность коллекторских агентств в России, сообщает РИА Новости.