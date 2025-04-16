Ошибка хохлов -- запрет русского языка. Не было бы этого, и я не знаю, куда бы всё пошло.

vagas Karlito

Всё это сисюкание! Не хотел воевать так само получилось! А главное , что бы у русских корова сдохла раз своей уже нет! Не съем понадкусываю!))) Моя хата с краю ничего не знаю!)) Массовое оскотинивание! Главное уже от общей Победы в ВОВ отказались!)) От общей культуры! От своего народа !)) Что жвачку жевать дальше посмотрим кто есть кто!) За немецкий фашизм голосуют ! дожили свиньи!"