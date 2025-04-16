«Ради удара по курской многоэтажке готовы подыхать и жить в нищете»: ВСУ целенаправленно атаковали жилые дома

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Комментарии
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Леонид Руси
Хохлодебилам обидно, что они нищие и тупорылые, а москали клятые... богатые и весёлые... Можно же понять их ничтожную сущность
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9 час.
VK
Vladimir Kurbatov
Ошибка хохлов -- запрет русского языка. Не было бы этого, и я не знаю, куда бы всё пошло.
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9 час.
vagas Karlito
Всё это сисюкание! Не хотел воевать так само получилось! А главное ,  что бы у русских корова сдохла раз своей уже нет! Не съем понадкусываю!))) Моя хата с краю ничего не знаю!)) Массовое оскотинивание! Главное уже от общей Победы в ВОВ отказались!)) От общей культуры! От своего народа !)) Что жвачку жевать дальше посмотрим  кто есть кто!) За немецкий фашизм  голосуют ! дожили свиньи!&quot;
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9 час.
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