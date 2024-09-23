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Лента новостей Крыма

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Куда сходить: интересные мероприятия 24 сентября в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 24 сентября в Крыму

ТЕАТР Крымский академический театр кукол (Симферополь, Пушкина, 15)Спектакль «Старая сказка» 6+ 24 сентября, 10:00, 14:00 Смысл спектакля — жить по чести и совести, то есть жить в ладу с собой и с окружающим миром.

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