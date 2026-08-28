Хинштейн: около двух тысяч человек остались без света после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту инфраструктуры в Большесолдатском районе Курской области из-за чего без электроснабжения остались три населенных пункта, сообщил губернатор Александр Хинштейн на платформе «Макс».
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