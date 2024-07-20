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Царьград

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Shaman предложил певице из КНДР исполнить дуэтом песню «Встанем»

Shaman предложил певице из КНДР исполнить дуэтом песню «Встанем»

Известный русский певец Shaman поделился интересными творческими планами.РИА Новости сообщили, что Ярослав Дронов предложил певице из Северной Кореи вместе исполнить его хит «Встанем».

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