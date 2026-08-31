В Москве ждут Зеленского для переговоров

В Москве по-прежнему ждут президента Украины Владимира Зеленского для переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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