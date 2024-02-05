Открыто новое лекарство от рака груди

Ученые обнаружили новый препарат, который может успешно подавлять на развитие самой агрессивной формы рака молочной железы, говорится в исследовании, опубликованном в понедельник, сообщает агентство Синьхуа.
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