“Это уже никому не надо”, – Леонид Агутин высказался о потери популярности

Леонид Агутин, популярный российский певец и композитор, поделился своими мыслями о непродолжительности карьеры молодых артистов на пресс-конференции, посвященной финалистам музыкальной премии «Виктория-2025».
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