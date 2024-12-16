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“Это уже никому не надо”, – Леонид Агутин высказался о потери популярности

“Это уже никому не надо”, – Леонид Агутин высказался о потери популярности

Леонид Агутин, популярный российский певец и композитор, поделился своими мыслями о непродолжительности карьеры молодых артистов на пресс-конференции, посвященной финалистам музыкальной премии «Виктория-2025».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А мне нравятся песни Агутина. Не знаю, почему на него стали бочку катить?
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13 час.

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