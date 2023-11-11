Россиянам пообещали отсутствие дефицита игристого вина в Новый год

Минпромторг сообщил, что дефицита игристого вина в новогодние праздники не ожидается Дефицита тихих и игристых вин в новогодние праздники не ожидается, российские производители выпускают достаточный объем продукции.
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