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Царьград

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Мошенники собирают деньги родителей через сайты-клоны кружков

Мошенники собирают деньги родителей через сайты-клоны кружков

В социальных сетях мошенники обманом собирают предоплату за детские кружки, используя сайты-клоны. Александра Пожарская из Народного фронта предупреждает: аферисты пишут родителям от имени школ и блокируют устройства Apple, маскируясь под работодателей.

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