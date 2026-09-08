Мошенники собирают деньги родителей через сайты-клоны кружков

В социальных сетях мошенники обманом собирают предоплату за детские кружки, используя сайты-клоны. Александра Пожарская из Народного фронта предупреждает: аферисты пишут родителям от имени школ и блокируют устройства Apple, маскируясь под работодателей.
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