Ведомство не усмотрело в политической позиции певицы никаких поводов для признания г-жи Пугачевой инагентом.
Минюст РФ уверен – Пугачева просто женщина, которая поет
Комментарии
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Елена Хараничева
У Пугачевой остались влиятельные друзья в России, вот и не признана она инагентом...
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1 д.
Валентина Литвяк
Похоже, в Минюсте одни жиды, Пугачевой нечего опасаться.
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1 д.
IK
Irina Krasnova
жЫдо твари в этом минюсте сидят, возможно, они сами иноагенты!
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1 д.
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