Застала мужа с любовницей. Банальная история с не банальным исходом

Элина МорозоваПолитикаЗастала мужа с любовницей. Банальная история с не банальным исходом Из открытых источников Моя случайная знакомая рассказала мне о своем опыте из семейной жизни, и я вам его и поведаю.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльберттОднако .Nika ArСтранные...СергейНе умеешь бл..довать, не бл..дуй. А в свой дом приводить любовников/любовниц, это вообще сверх идиотизма.Василиса ОдинУмно поступила.Елена Мамоноватут каждый сам решает для себя прощать или нетКомментировать
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