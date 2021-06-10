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Застала мужа с любовницей. Банальная история с не банальным исходом

Застала мужа с любовницей. Банальная история с не банальным исходом

  Из открытых источников Моя случайная знакомая рассказала мне о своем опыте из семейной жизни, и я вам его и поведаю.

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Альбертт
Однако .
Nika Ar
Странные...
Сергей
Не умеешь бл..довать, не бл..дуй. А в свой дом приводить любовников/любовниц, это вообще сверх идиотизма.
Василиса Один
Умно поступила.
Елена Мамонова
тут каждый сам решает для себя прощать или нет

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