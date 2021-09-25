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Ялта получит 93 млн рублей на компенсацию гражданам, пострадавшим от потопа

Ялта получит 93 млн рублей на компенсацию гражданам, пострадавшим от потопа

Ялта получит почти 93 млн рублей из выделенных Крыму по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина 396,5 млн рублей из резервного фонда правительства на поддержку граждан, чьё жилье утрачено или сильно повреждено во время летних ливней.

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