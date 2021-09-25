Ялта получит 93 млн рублей на компенсацию гражданам, пострадавшим от потопа

Ялта получит почти 93 млн рублей из выделенных Крыму по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина 396,5 млн рублей из резервного фонда правительства на поддержку граждан, чьё жилье утрачено или сильно повреждено во время летних ливней.