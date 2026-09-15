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Акинфеев не согласен, что у него не было конкурентов: «Я там убил целую эпоху каких-то вратарей»

Акинфеев не согласен, что у него не было конкурентов: «Я там убил целую эпоху каких-то вратарей»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не согласился с мнением, что на протяжении карьеры у него не было серьезных конкурентов в борьбе за место в воротах.

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