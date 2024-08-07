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Учёные выяснили, что частые перекусы плохо влияют на работу мозга

Учёные выяснили, что частые перекусы плохо влияют на работу мозга

Постоянные перекусы между основными приемами пищи плохо влияют на когнитивные способности.Австралийские учёные пришли к выводу, что частые перекусы угнетают работу мозга.

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