Канберра попросила Киев поддержать австралийского наемника, осужденного в ЛНР

СИДНЕЙ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Австралии попросили Украину оказать поддержку австралийскому наемнику Оскару Дженкинсу, воевавшему в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и приговоренному Верховным судом Луганской Народной Республики (ЛНР) к 13 годам колонии строгого режима.
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