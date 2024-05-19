Рядовой Акулов отбил танк у вооруженных дронами боевиков ВСУ

Минобороны РФ Механик-водитель рядовой Евгений Акулов отбил свой танк от атак дронов-камикадзе ВСУ. Во время выполнения боевого задания машина попала под обстрел и потеряла ход, а украинские националисты решили ее полностью уничтожить.