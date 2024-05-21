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В Калужской области жестоко избили участника СВО в его доме

В Калужской области жестоко избили участника СВО в его доме

В Калужской области следователи проводят проверку по факту нападения на участника СВО. В Тарусском районе в дом участника специальной военной операции ворвались злоумышленники и жестоко избили хозяина, у него зафиксированы множественные травмы.

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