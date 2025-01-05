Юрий Цкипури вручил награду на премии «Тульский бизнес»

12 декабря состоялась торжественная церемония награждения премии «Тульский бизнес». Награду в номинации «Динамично развивающаяся компания» вручил председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури.
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