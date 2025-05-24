Замещай оружие: место каких ударных систем могут занять беспилотники

Атаки дронов на приграничные с Украиной регионы и Московскую область продолжаются. Эксперты отмечают: для ударов в глубокий тыл и на передовой специальной военной операции беспилотники стали массовым оружием и используются повсеместно.
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