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Замещай оружие: место каких ударных систем могут занять беспилотники

Замещай оружие: место каких ударных систем могут занять беспилотники

Атаки дронов на приграничные с Украиной регионы и Московскую область продолжаются. Эксперты отмечают: для ударов в глубокий тыл и на передовой специальной военной операции беспилотники стали массовым оружием и используются повсеместно.

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